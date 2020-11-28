شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فتحي يطمئن على المقاولون قبل مواجهة أرتا سولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، اتصالا ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي يخوض مواجهة، اليوم، أمام ارتا سولار بطل جيبوتي، للاطمئنان على البعثة، خاصة أنه كان مرتبطا برحلة عمل خارج مصر ولم يستطع اللحاق بالبعثة.

وتحدث «فتحي» مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس البعثة حول الأجواء في جيبوتي ومدى التركيز والحماس في البعثة.

ويتابع المشرف على الكرة البعثة باتصالات مستمرة منذ وصولها إلى جيبوتي حرصًا على تحفيز اللاعبين.

ويواجه المقاولون أرتا سولار في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية.