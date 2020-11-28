شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: تحقق الحلم.. والأهلي الآن في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية بعدما ساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب الفوز على الزمالك 2- 1 في المباراة النهائية للبطولة.
قال ياسر: «أبارك لكل الجمهور واللاعبين الرجال ومجلس الإدارة الذي لم يبخل علينا بشيء.. الحمد لله اجتهدنا كثيراً ولم يضع الله مجهودنا.. منذ أول الموسم ونحن نجتهد كثيراً من أجل هذه اللحظة.. وعدنا الجماهير بلقب البطولة وأوفينا».
وتابع قائلاً: «أهنئ جماهير الأهلي العظيمة، لأنها كانت تشكل عامل دعم كبيرا لنا، ونتمنى أن نواصل التألق في البطولات المقبلة.. نحن الآن في كأس العالم للأندية وهذا إنجاز كبير ونتمنى أن نحقق اللقب العالمي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر إبراهيم: تحقق الحلم.. والأهلي الآن في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.