شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: تحقق الحلم.. والأهلي الآن في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية بعدما ساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب الفوز على الزمالك 2- 1 في المباراة النهائية للبطولة.

قال ياسر: «أبارك لكل الجمهور واللاعبين الرجال ومجلس الإدارة الذي لم يبخل علينا بشيء.. الحمد لله اجتهدنا كثيراً ولم يضع الله مجهودنا.. منذ أول الموسم ونحن نجتهد كثيراً من أجل هذه اللحظة.. وعدنا الجماهير بلقب البطولة وأوفينا».

وتابع قائلاً: «أهنئ جماهير الأهلي العظيمة، لأنها كانت تشكل عامل دعم كبيرا لنا، ونتمنى أن نواصل التألق في البطولات المقبلة.. نحن الآن في كأس العالم للأندية وهذا إنجاز كبير ونتمنى أن نحقق اللقب العالمي».