شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في جيبوتي: الجميع سعداء لمشاهدة فريق مصري عريق مثل المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي، إن مصر لديها مكانة كبيرة للغاية في دولة جيبوتي لاعتبارات كثيرة من ضمنها التاريخ والعروبة والانتماء الإفريقي.
وكشف أنه بعد إعلان أن فريق المقاولون العرب سيتواجد في جيبوتي، شعر الجميع بالفرحة لمشاهدة فريق مصري عريق وكبير وسوف يواصل انتصاراته واستعادة الأمجاد مع وجود المهندس محسن صلاح رئيسًا لنادي المقاولون العرب.
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الوضع في مصر
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اصابات
114,475
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تعافي
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