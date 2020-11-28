شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: الأهلى لو خسران أو كسبان أفريقيا هيبقى شرس ونقدر قيمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إبراهيم حسن مدير الكرة فى نادى الاتحاد السكندرى على تهنئة النادى الأهلى ببطولة أفريقيا على حساب الزمالك فى المباراة التى جمعتهما أمس فى نهائى دورى الأبطال بإستاد القاهرة، خلال تواجده فى اجتماع اتحاد الكرة المقام حاليا مع الأندية .

وقال إبراهيم حسن فى تصريح لـ الخليج 365: "مبروك للأهلى بطولة مهمة جدا وصعبة وهاردلك لنادى الزمالك".

وأشار حسن إلى أن الفريقين أدوا ما عليهم والمنظر العام كان محترم على المستوى الفنى والأخلاقى مما أدرى إلى خروج اللقاء بصورة مشرفة ووجه رسالة للعالم كله أن مصر لديها كورة محترمة ولاعيبة بإمكانيات عالية، قائلا :" الأهلى كسب أكثر من بطولة امبارح .

وأكد حسن على طموح لاعبى زعيم الثغر فى لقاء الأهلى فى كأس مصر المحدد له الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه يتم دعم الفريق بصفقات من أجل الظهور بشكل يليق بإسم الإتحاد السكندرى، مؤكدا أن ضغط المباريات عبء على جميع الأندية .

وتابع حسن قائلا: "الأهلى لو خسران أفريقيا هيبقى شرس ولو كسبان نفس الموضوع هو نادى كبير فى الحالتين.. إحنا بنقدر الأهلى وعارفين قيمته وبنحاول إننا نشتغل على الطموح .

كما أكد على أن حسام حسن يجهز الشكل المناسب للظهور فى هذا اللقاء أمام بطل أفريقيا وسنسعى وسنجتهد من أجل حصد اللقب .

وأشاد حسن بمستوى لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا فى نهائ أفريقيا، مشددا أنا مبسوط بمستواه فى ظل إحرازه هدف عالمى متمنيا استمرار مستواه فى هذا التألق.