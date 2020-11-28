شكرا لقرائتكم محمد عبد السلام : كنا ننافس الأهلي لكنه تفوق بفلوسه ومساعدة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة عن نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي جمع الأهلي والزمالك، مؤكدا ان القطبين قدما مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية، ونجح الزمالك في تقديم مستوي طيب وكان الافضل خلال المباراة ولكن خطف الاهلي النتيجة وتوج باللقب.

قال خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن الراعي الجديد لنادي مصر المقاصة أن ناديه أصبح له اسم كبير وهو ما دفع الراعي الجديد للتعاقد معه، وكنا ننافس الأهلي على المركز الأول في بعض المواسم ولكن تفوق الأهلي بفضل المبالغ الكبيرة التي ينفقها لضم اللاعبين ومساعدة الحكام.

شدد عبد السلام علي أن المقاصة نجح من قبل في تحقيق الفوز علي الأهلي والزمالك كما أنه يتفوق في عدد الانتصارات علي الزمالك في تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين.

أضاف رئيس نادي المقاصة أن فريقه نجح في تخريج العديد من اللاعبين المميزين مثل حسين الشحات وميدو جابر وأحمد داوودا وأحمد الشيخ.