شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يفسخ عقد إسلام جمال لاعب الزمالك الأسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسخ مجلس إداره نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع مدافع الفريق إسلام جمال بالتراضى وتنازل اللاعب عن نصف مليون جنية قيمة مستحقاته لدى النادى على إن يتم الفسخ ويحصل اللاعب على الإستغناء الخاص به .

وكان اللاعب قد إنقطع عن مران الفريق الأحمر بعد نهاية الموسم الماضى ولم ينتظم فى التدريبات، ووفقا لإبراهيم حسن مدير الكره بالإتحاد برفض رحيل أى لاعب بدون مقابل ، حيث طالب الإتحاد اللاعب بإحضار عرض مناسب وكانت النية لتسجيل اللاعب قائمة أولى حتى لا يرحل بالمجان .

وبالفعل وقع إسلام جمال لطلائع الجيش رسميا وتنازل عن قيمة مستحقاته مقابل الرحيل ،وفى المقابل تعاقد الإتحاد مع لوي دايمن انندي مدافع من جاميكا فى مركز المساك يتميز بالقوة والصلابة ويتم الأن إجراء الكشف الطبى للانتظام فى التدريبات ويبلغ اللاعب من العمر 27 عام ولعب خلال مسيرته فى الدورى الأمريكى.

ووعد محمد مصيلحى، رئيس نادى الإتحاد السكندرى، اللاعبين بمكافآت مجزية حال تحقيق الفوز على الأهلى وتحقيق البطولة الغائبة عن جدران النادى منذ عام 1976 رافضا الإفصاح عن حجم المكافأة إلى ما بعد المباراة لتحفيز اللاعبين.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها محمد مصيلحى مع الفريق الكروى على هامش حضوره المران الرئيسى للفريق منذ فترة وحديثه مع بعض اللاعبين وتحفيزهم بشكل كبير لتحقيق المفاجأة وعبور عقبة الأهلى بالكأس، مطالبا الجميع بالتحلى بروح التوأم فى تلك المواجهة الصعبة .

ويسعى حسام حسن للوقوف على التشكيل الأمثل الذى يخوض به مباراة الأهلى القادمة والتى يأمل فيها جمهور الاتحاد من تخطى عقبه الأهلى والوصول لنهائى كأس مصر .