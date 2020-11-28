شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات ترفض إقامة معسكرات للمنتخبات في غير مواعيد الأجندة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن رفض اللجنة لإقامة أى معسكرات للمنتخب سواء الأول أو الأوليمبى فى غير مواعيد الأجندة الدولية، وقال مرزوق على هامش كلمته خلال اجتماعه بممثلى الأندية فى مقر الجبلاية: رفضنا عرض مواجهة المنتخب الأوليمبى فى 26 ديسمبر المقبل، لأنه خارج الأجندة الدولية، وحسام البدرى كان قد طلب معسكر كل أول شهر ونفس الأمر لغريب وتم رفض هذا الأمر أيضاً.

فى سياق متصل، أعلن مازن مرزوق عن تأجيل مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الأسبوع الثانى لبطولة الدورى المقبلة بسبب انشغال المارد الأحمر بمباراته مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية فى لقاء السوبر الأفريقى عقب تتويج المارد الأحمر بطلا لدورى الأبطال الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه.

وقال مازن مرزوق فى اجتماع لجنة المسابقات مع أندية الدورى المقام حالياً فى اتحاد الكرة "إن جميع المجالات الأخرى فى الدولة تتقدم بشكل مميز وبالتالى كرة القدم فى طريقها للتطوير ونعمل على ذلك".

وأضاف "كنت أضع جدولين للدورى حالة تتويج الأهلى أو تتويج الزمالك وأرسلنا الجدولين للجهات الأمنية للحصول على الموافقات اللازمة".

وتابع "الأهلى سيلعب مباراته الأولى فى الدورى مع مصر المقاصة بشكل عادى بينما سيتم تأجيل مباراته مع غزل المحلة لانشغاله فى نفس التوقيت بمواجهة نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب السوبر الأفريقى".

وحضر سيد عبد الحفيظ وأحمد زاهر مديرى الكرة فى الأهلى والزمالك اجتماع اتحاد الكرة بممثلى الأندية اليوم فى مقر الجبلاية.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا فى الوقت الحالى مع مديرى الكرة فى الأندية فى حضور مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الجديد.

ويحرص مرزوق على الاجتماع مع مسئولى الأندية من أجل شرح نظام الدورى فى الموسم الجديد والتعريف بشروط المسابقة.