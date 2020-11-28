شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ننتظر موافقة الأمن على لعب الأهلى فى السلام والزمالك بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنهم قرروا خوض النادى الأهلى مبارياته بالدورى الجديد على ملعبه الأهلى والسلام بينما يلعب الزمالك مبارياته على استاد القاهرة، وينتظر الاتحاد الموافقات الأمنية، كما ننتظر حسم مصير ستاد القاهرة المتوقع إغلاقه 30 يوماً.

وقال مازن مرزوق خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى اتحاد الكرة بحضور ممثلين الدورى الممتاز "مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية بعضها يقام أيام الجمعة والسبت والأحد وهناك مباريات تقام الثلاثاء والأربعاء وبالتالى لم نستطع إعلان جدول الدورى بشكل كامل".

ويضيف رئيس لجنة المسابقات: "وضعت عشرة أسابيع من مسابقة الدورى وأنتظر المتأهلين من مصر فى بطولة الكونفدرالية لحسم الأسابيع المقبلة".