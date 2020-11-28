اتحاد الكرة: ننتظر موافقة الأمن على لعب الأهلى فى السلام والزمالك بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنهم قرروا خوض النادى الأهلى مبارياته بالدورى الجديد على ملعبه الأهلى والسلام بينما يلعب الزمالك مبارياته على استاد القاهرة، وينتظر الاتحاد الموافقات الأمنية، كما ننتظر حسم مصير ستاد القاهرة المتوقع إغلاقه 30 يوماً.
وقال مازن مرزوق خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى اتحاد الكرة بحضور ممثلين الدورى الممتاز "مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية بعضها يقام أيام الجمعة والسبت والأحد وهناك مباريات تقام الثلاثاء والأربعاء وبالتالى لم نستطع إعلان جدول الدورى بشكل كامل".
ويضيف رئيس لجنة المسابقات: "وضعت عشرة أسابيع من مسابقة الدورى وأنتظر المتأهلين من مصر فى بطولة الكونفدرالية لحسم الأسابيع المقبلة".
يعقد مسئولو النادى الأهلى وتحديداً لجنة التخطيط للكرة جلسة خاصة مع موسيماني المدير الفني الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم عدة أمور خاصة بفريق الكرة، ويأتى فى مقدمتها تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الفترة المقبلة، وقيد الصفقات الجديدة التى سيكون من شأنها المشاركة مع المارد الأحمر فى الأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.
وتوّج الأهلى، أمس الجمعة، ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف فى اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر ثم يلعب مع نهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقى يوم 10 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة.
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