شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة بعد هدفه التاريخى فى نهائى القرن: الحمد لله على نعمة ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر نجم الأهلى محمد مجدى قفشة عن سعادته الكبيرة بالتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى لأول مرة فى تاريخه، وحصل على لقب نجم المباراة أمس بعد هدفه القاتل الذى أنهى المبارة لصالح فريقه، وتحقيق بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى، بعد التغلب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على نادى الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ونشر قفشة مجموعة صور من المباراة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا "الحمد لله على نعمة ربنا.. الأهلى_الكيان".



قفشة



قفشة



قفشة

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية أمس على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.



قفشة



قفشة

ويحصل النادى الأهلى على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.

الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة..نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.