شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات ترفض إقامة معسكرات للمنتخبات خارج مواعيد الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن رفض اللجنة لإقامة أى معسكرات للمنتخب سواء الأول أو الأوليمبى فى غير مواعيد الأجندة الدولية، قائلا على هامش كلمته خلال اجتماعه بممثلى الأندية فى مقر الجبلاية: رفضنا عرض مواجهة المنتخب الأوليمبي في 26 ديسمبر المقبل، لأنه خارج الأجندة الدولية، وحسام البدري كان قد طلب معسكرا كل أول شهر ونفس الأمر لغريب وتم رفض هذا الأمر أيضاً.

فى سياق متصل أعلن مازن مرزوق تأجيل مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الأسبوع الثانى لبطولة الدورى المقبلة بسبب انشغال المارد الأحمر بمباراته مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية فى لقاء السوبر الأفريقى عقب تتويج المارد الأحمر بطلا لدورى الأبطال الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه.

وقال مازن مرزوق فى اجتماع لجنة المسابقات مع أندية الدورى المقام حالياً فى اتحاد الكرة "إن جميع المجالات الأخرى فى الدولة تتقدم بشكل مميز وبالتالى كرة القدم فى طريقها للتطوير ونعمل على ذلك".

وأضاف "كنت أضع جدولين للدوري حالة تتويج الأهلى أو تتويج الزمالك وأرسلنا الجدولين للجهات الأمنية للحصول على الموافقات اللازمة".

وتابع "الأهلى سيلعب مباراته الأولى فى الدوري مع مصر المقاصة بشكل عادى بينما سيتم تأجيل مباراته مع غزل المحلة لانشغاله فى نفس التوقيت بمواجهة نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب السوبر الأفريقى".

وحضر سيد عبد الحفيظ وأحمد زاهر مديرى الكرة فى الأهلى والزمالك اجتماع اتحاد الكرة بممثلي الأندية اليوم في مقر الجبلاية.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا في الوقت الحالي مع مديري الكرة في الأندية في حضور مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الجديد.

ويحرص مرزوق على الاجتماع مع مسئولي الأندية من أجل شرح نظام الدوري في الموسم الجديد والتعريف بشروط المسابقة.