شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قمصان اللاعبين فى الموسم الجديد من 1 إلى 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن قمصان اللاعبين المقيدين بقوائم الفرق المختلفة فى الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجديد ستكون من 1 إلى 30 ورفض طلب بعض الأندية بأن يختار لاعبوها الأرقام دون التقيد بالرقم من 1 إلى 30 وهو ما رفضه اتحاد الكرة، حيث لن يسمح بالأرقام فوق الـ30 إلا للاعبين المقيدين فى قوائم الناشئين.

وأعلن مازن مرزوق تأجيل مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الأسبوع الثانى لبطولة الدورى المقبلة بسبب انشغال المارد الأحمر بمباراته مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية فى لقاء السوبر الأفريقى عقب تتويج المارد الأحمر بطلا لدورى الأبطال الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه.

وقال مازن مرزوق فى اجتماع لجنة المسابقات مع أندية الدورى المقام حالياً فى اتحاد الكرة "إن جميع المجالات الأخرى فى الدولة تتقدم بشكل مميز وبالتالى كرة القدم فى طريقها للتطوير ونعمل على ذلك".

وأضاف "كنت أضع جدولين للدوري حال تتويج الأهلى أو تتويج الزمالك وأرسلنا الجدولين للجهات الأمنية للحصول على الموافقات اللازمة".

وتابع "الأهلى سيلعب مباراته الأولى فى الدوري مع مصر المقاصة بشكل عادى بينما سيتم تأجيل مباراته مع غزل المحلة لانشغاله فى نفس التوقيت بمواجهة نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب السوبر الأفريقى"، وحضر سيد عبد الحفيظ وأحمد زاهر مديرى الكرة فى الأهلى والزمالك اجتماع اتحاد الكرة بممثلي الأندية اليوم في مقر الجبلاية.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا في الوقت الحالي مع مديري الكرة في الأندية في حضور مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الجديد ويحرص مرزوق على الاجتماع مع مسئولي الأندية من أجل شرح نظام الدوري في الموسم الجديد والتعريف بشروط المسابقة ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا بعد نهاية الاجتماع لشرح تفاصيل ما جاء في الاجتماع لوسائل الإعلام.