شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن استمرار الـ5 تبديلات فى الدورى الجديد.. وكرة موحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة استمرار إجراء خمسة تغييرات فى المباراة الواحدة بالدورى الجديد، قائلا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر الجبلاية ويحضره ممثلو أندية الدورى الممتاز "التغييرات مستمرة فى الموسم الجديد بواقع خمسة تغييرات لكل فريق، وسيتواجد على دكة البدلاء تسعة لاعبين وسبعة من أعضاء الجهاز الفنى لكل فريق".

وتابع رئيس لجنة المسابقات "سوف يكون هناك مراقب طبى فى كل مباراة، وستكون هناك كرة موحدة فى الدورى".

وقال حال تعطل تقنية الفار فى أى مباراة سوف يتم استكمال اللقاء بشكل عادى دون أى اعتراض من أى من الطرفين.

وتوافد ممثلو أندية الدورى الممتاز إلى مقر اتحاد الكرة للاجتماع مع مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الذى سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ضوابط الدورى الجديد ولائحة لجنة المسابقات المعدلة التى سيتم تطبيقها فى الدورى، والتى تتضمن عدم تأجيل أى مباريات إلا حال الظروف القهرية، بجانب الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حالة تعرض مسابقة الدورى لأى ظروف تعيق استمرارها، على أن يوقع مندوبو الأندية على اللائحة الجديدة منعا لطلب أى استثناءات فى الدورى الجديد.

ومن أبرز الحضور سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادى الأهلى وإبراهيم حسن ممثلا عن نادى الاتحاد السكندرى ووليد مهدى ممثلا عن بيراميدز.

وأوضح مرزوق أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصرى الممتاز التى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل ستتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين.

وقال رئيس لجنة المسابقات "مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، لن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط، وأضاف مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.