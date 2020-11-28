شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين مندر لاعبة اليد: هوايتى كتابة القصص وحلمى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ياسمين مندر" لاعبة كرة اليد فى نادى مدينة نصر، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ كتابة القصص القصيرة . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ حوواشى إسكندرانى .

ياسمين مندر من نجمك المفضل؟ كريم عبد العزيز . من مطربك المفضل؟ عمرو دياب .

ياسمين مندر 2 لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مذيعة . لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ فى بعض الأحيان لأ.. ولكن فى حالة التطاول ممكن . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ نيللى كريم . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الفورمال .

ياسمين مندر 3 تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ رياضى هيكون أفضل .

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