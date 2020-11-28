شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع موسيمانى مصير الصفقات من القائمتين المحلية والأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو النادى الأهلى وتحديداً لجنة التخطيط للكرة جلسة خاصة مع موسيماني المدير الفني الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم عدة أمور خاصة بفريق الكرة، ويأتى فى مقدمتها تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الفترة المقبلة، وقيد الصفقات الجديدة التى سيكون من شأنها المشاركة مع المارد الأحمر فى الأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

وتوّج الأهلى، أمس الجمعة، ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف فى اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر ثم يلعب مع نهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقى يوم 10 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة.

ويحق للأهلى خوض المباريات المتبقية فى كأس مصر ثم بطولة السوبر الأفريقي بالصفقات الجديدة التى أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهى المغربى بدر بانون وطاهر محمد طاهر القادم من المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق من دجلة بجانب العائدين من الإعارة ناصر ماهر، صلاح محسن، أكرم توفيق ومحمد شريف.

ويبحث مسئولو الأهلى مع موسيمانى مصير الصفقات الجديدة من القيد فى القائمة المحلية والأفريقية من أجل الاستفادة منها فى الارتباطات المقبلة خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الفريق للإصابات.