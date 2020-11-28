شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: أول مرة القمة تُرضي جماهير الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن لاعبي الاهلي والزمالك قدموا صورة مشرفة في نهائي دوري ابطال أفريقيا، لكن هذه المباراة شهدت حالة نادرة لم تحدث علي مدار تاريخ مواجهات الفريقين.

وأكد وزير الرياضة أن الرياضة مكسب وخسارة و هذه هي متعة الرياضة ولأول مرة في مباريات القمة وكلاسيكو الأهلي والزمالك يخرج جمهور الناديين راضين عن فرقهم، الأهلي بالفوز والزمالك بالأداء الرجولي والمستوي الفني الذي ظهروا به في اللقاء.

وأثنى «صبحي« علي التنافس بين لاعبي القطبين، والروح الرياضية التى كانت عنوان مباراة القرن تأكيدًا على قيمة مبادرة مصر أولاً لا للتعصب، متمنيًا التوفيق للفريقين في البطولات القادمة ومهنئًا جماهير النادي الأهلى بالفوز بالبطولة وجماهير نادى الزمالك بالأداء المشرف طوال مشوار البطولة.