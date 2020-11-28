شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبيت في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق لنادي الزمالك، على السفر إلى الإسكندرية، للمبيت بها الاثنين، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك، مع طلائع الجيش، الاثنين، على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر «باتشيكو» اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة إلى الإسكندرية، سواء اللذين سيدخلون القائمة أو اللذين سيكونوا خارجها.