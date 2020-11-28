شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يدرس طلائع الجيش بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، محاضرة للاعبيه بالفيديو، لمشاهدة ملخص لمباريات طلائع الجيش الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف، في المنافس، ومحاولة استغلالها خلال المباراة المقبلة.
ويلتقي الزمالك، مع طلائع الجيش، الثلاثاء، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.
وأعد الجهاز الإداري، للزمالك برئاسة أحمد زاهر، ملخص للمباريات الأخيرة، لفريق طلائع الجيش، وفقاً لطلب جايمي باتشيكو.
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