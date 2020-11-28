شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك قبل مواجهة «الطلائع» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، رفع المعدلات التدريبية للمجموعة التي لم تشارك امام الأهلي، في النهائي الافريقي تحسباً للإعتماد على اياً منهما خلال مواجهة الطلائع.
ويلتقي الزمالك، مع طلائع الجيش، «الثلاثاء»، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.
وحدد باتشيكو، تدريبات استشفائية، والنزول بالأحمال للمجموعة التي شاركت امام الاهلي، لتفادي تعرض اياً منهم للإصابة، وحرمان الفريق من جهوده خلال الفترة المقبلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك قبل مواجهة «الطلائع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.