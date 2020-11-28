شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يكشف موعد وصولة للقاهرة لملاقاة الأهلي فى السوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي نهضة بركان المغربي، عن موعد وصولة إلى القاهرة، استعدادا لملاقاة النادي الأهلى في كأس السوبر الأفريقية والتي ستجمع بين بطلى دورى الأبطال والكونفدرالية والمقرر له 10 ديسمبر المقبل بستاد القاهرة .
وبحسب طارق السكتيوي المدير الفني للفريق أنه يدرس السفر إلى القاهرة بوقت مبكر للمباراة من أجل التعود على اجاوء القاهرة، وتابع: حددنا موعدنا مبدأيا وهو 6 ديسمبر للسفر لخوض معسكر مغلق بالقاهرة يستمر حتى موعد اقامة المباراة .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر نهضة بركان يكشف موعد وصولة للقاهرة لملاقاة الأهلي فى السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.