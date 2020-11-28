شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الأهلي والزمالك بعد النهائي الأفريقي: عبرا عن سمعة وتاريخ بلدهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأجواء الرائعة التي شهدتها مباراة الزمالك والأهلي التي أقيمت في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك وتتويجه باللقب التاسع في تاريخه.

وهنأ وزير الرياضة الاهلي والزمالك، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم« قائلًا: «مبروك للأهلي اللقب التاسع في تاريخه ومبروك أيضًا للزمالك وللاعبيه علي الأداء والرجولة والمستوي المشرف، ومبروك لمصر كلها النجاح الباهر والمظهر الحاضري والروح التى سيطرت على أجواء اللقاء طوال الـ90 دقيقة بين لاعبي القطبين، اللذان كانا علي قدر المسؤولية وعبرا عن سمعة وتاريخ بلدهما أمام العالم كله بصورة مشرفة».