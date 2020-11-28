شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ «شيكابالا» لتحديد موقفه من مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود عبدالرازق شيكابالا، لاختبار طبي، الأحد، لتحديد مدي قدرته على المشاركة أمام طلائع الجيش. ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، الثلاثاء، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر. واشتكي «شيكابالا» من الإصابة خلال مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولم يستطع إكمال المباراة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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