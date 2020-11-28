شكرا لقرائتكم خبر عن «بي بي سي»: هدف أفشة القاتل يمنح الأهلي النجمة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدثت شبكة «بي بي سي» العالمية عن تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وقالت إن الأهلي تغلب على الزمالك في نهائي مصري خالص، حيث نجح محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليمنح نادي القرن النجمة التاسعة.

وأشارت إلى أن هدف أفشة القاتل أهدى الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها النهائي من مباراة واحدة.

وأشادت «بي بي سي» بالمدير الفني بيتسو موسيماني، حيث أصبح ثالث مدرب في تاريخ القارة الإفريقية يحقق اللقب مع فريقين مختلفين.