شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي، الثلاثاء المقبل، على استاد السويس الجديد، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويفتقد زعيم الثغر جهود الأوغندي إيمانويل أوكوي الذي لم يصل الإسكندرية منذ انتهاء فترة التوقف الدولي، وحسام عاشور الذي لم يتعاف من الإصابة التي لحقت به في تدريبات فريقه، والسوري عمرو الميداني بسبب الإصابة.

كما خرج من قائمة الفريق، محمود الزنفلي وهشام محمد لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان.

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبدالغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح.

الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.