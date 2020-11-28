شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو ريدة» مهنئًا الأهلي بدوري أبطال أفريقيا: «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، التهنئة إلى النادي الأهلي، بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ نادي القرن الأفريقي.

وقال «أبوريدة»، عبر صفحته الرسمي على «فيس بوك»: «‏مبروك للنادي الأهلي الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الـ15 للأندية المصرية، مباراة رائعة للفريقين والفائز الأكبر هي بلدنا الحبيبة مصر.. تحيا مصر».

وكان النادي الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، وانتصر عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.