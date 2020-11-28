شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي في قناة الزمالك: «بن شرقي لا يستحق ركلة جزاء».. وطارق يحيى يعترض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولى السابق والمحلل على قناة الزمالك أن أشرف بن شرقي لا يستحق ضربة جزاء في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في نهائي البطولة الأفريقية.

وقال خلال تحليله للحالات التحكيمية على شاشة قناة الزمالك: «من الواضح خلال لقطات الفيديو أن بن شرقي هو المخالف بعدما وضع يده على مدافع الأهلي، وسحب يد المدافع للأسفل وهو ما أوضحتة الإعادات الخاصة باللعبة».

واستنكر طارق يحيى، مقدم البرنامج، رأي «عبدالرؤوف»، قائلًا: «يعني كل الزملكاوية بتقول إنها ضربة جزاء وأنت جاي تقول مش ضربة جزاء، بصراحة أنا مش مقتنع بالكلام دا».