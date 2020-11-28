شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة «كورونا» تسمح بمشاركة كافة أعضاء الهلال والنصر في نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة كافة أعضاء فريقي الهلال والنصر، في المواجهة المرتقبة مساء اليوم (السبت) على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن منح الضوء الأخضر للمشاركة جاء بعد ظهور نتائج المسحة الطبية الخاصة بفايروس كورونا، موجها رسالة إلى كل من يكافح الفايروس بقوله: «شكراً من القلب».