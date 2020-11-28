شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ لـ زوجته: كل سنة وإنتى فى حياتى.. ربنا يخليكى ليا يا أم كايلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى على تهنئة زوجته ندى بعيد ميلادها ، وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ،بنشر صورة من حفل زفافهما معلقا " كل سنة وإنتى فى حياتى يا أحلى حاجة فى حياتى .. ربنا يخليكى ليا يا أم كايلا".

وتوج أحمد الشيخ مع فريقه مساء أمس الجمعة بالبطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخ النادى بالفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى النهائى الذى جمعهما باستاد القاهرة .

وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الأمر من جانب الإدارة الحمراء قبل أن يتم التراجع عن الفكرة، ورفض مسئولو الأهلي مقترح بيراميدز بدخول أحمد الشناوي ضمن الصفقات التي يضمها الفريق الأحمر من بيراميدز هذا الموسم، حيث أكد مسئولو الأهلي أن الحراسة ليس ضمن الأولويات في المراكز المطلوبة للتدعيم، بالإضافة لوجود تحفظ فني على أداء أحمد الشناوي، حيث يملك الثنائي محمد بسام ومحمود جاد فرصا أفضل حال استقرار الأهلي على ضم حارس مرمي جديد، في الوقت الذي رفض بيراميدز مقترح الأهلي بضم البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز في صفقة بيع أحمد الشيخ.