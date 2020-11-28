شكرا لقرائتكم توافد ممثلى أندية الدورى على اتحاد الكرة للاجتماع مع مازن مرزوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد ممثلو أندية الدورى الممتاز إلى مقر إتحاد الكرة للاجتماع مع مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الذى سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ضوابط الدورى الجديد ولائحة لجنة المسابقات المعدلة التى سيتم تطبيقها فى الدورى، والتى تتضمن عدم تأجيل أى مباريات إلا فى حالة الظروف القهرية، بجانب الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حالة تعرض مسابقة الدورى لأى ظروف تعيق استمرارها، على أن يوقع مندوبو الأندية على اللائحة الجديدة منعا لطلب أى استثناءات فى الدورى الجديد.

ومن أبرز الحضور، سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادى الأهلى وإبراهيم حسن ممثلا عن نادى الإتحاد السكندرى ووليد مهدى ممثلا عن بيراميدز.

وأكد مازن مرزوق أنه سيجتمع بالأندية اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة ووضع ضوابط الموسم الجديد، وكذلك وضع مواعيد وملاعب المباريات للموسم الكروى ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وأوضح مرزوق أن النسخة الجديدة من بطولة الدورى المصرى الممتاز التى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل سيتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين.

وقال رئيس لجنة المسابقات "مسابقة الدورى لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، لن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.وأضاف مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.