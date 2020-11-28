شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط تجتمع مع موسيمانى لحسم أسماء الراحلين والصفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو النادى الأهلى وتحديداً لجنة التخطيط للكرة، جلسة خاصة مع موسيمانى المدير الفنى الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم عدة أمور خاصة بفريق الكرة، ويأتى فى مقدمتها تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الفترة المقبلة وقيد الصفقات الجديدة التى سيكون من شأنها المشاركة مع المارد الأحمر فى الارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

وتوّج الأهلى أمس، الجمعة، ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهفين لهدف فى اللقاء الذى جمعهما على إستاد القاهرة ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندرى الثلاثاء المقبل فى نصف نهائى كأس مصر ثم يلعب مع نهضة بركان المغربى فى السوبر الأفريقى يوم 10 ديسمبر المقبل بإستاد القاهرة.

ويحق للأهلى خوض المباريات المتبقية فى كأس مصر ثم بطولة السوبر الافريقى بالصفقات الجديدة التى أبرمها خلال فترة الإنتقالات اصليفية الجارية وهى المغربى بدر بانون وطاهر محمد طاهر القادم من المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق من دجلة بجانب العائدين من الإعارة ناصر ماهر، صلاح محسن، أكرم توفيق ومحمد شريف.

ويبحث مسئولو الأهلى مع موسيمانى مصير الصفقات الجديدة من القيد فى القائمة المحلية والأفريقية من أجل الإستفادة منها فى الإرتباطات المقبلة خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الفريق للإصابات .