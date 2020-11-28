شكرا لقرائتكم شاهد .. جماهير الأهلى تدعم أوباما أمام منزله: "سلامتك يا يوسف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجهت جماهير فريق الأهلى إلى منزل يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، فى الإسكندرية، لتدعم اللاعب لحظة الاحتفالات الحمراء بالتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا، فى مشهد أكثر من رائع حيث قامت جماهير الفريق الأحمر بترديد هتافات: "سلامتك يا يوسف"، فى ظل معاناته من الإصابة بفيروس كورونا مما أدى إلى غيابه عن الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى أقيمت أمس الجمعة، فى ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتواجد أوباما فى عزل صحى بالقاهرة فى الوقت الحالى، إلا أن جماهير الأهلى فى الإسكندرية حرصت على التوجه لمنزل أسرته بالإسكندرية من أجل دعمه لتجاوز محنة كورونا وجاء ذهاب جماهير الأهلى خلال احتفالهم بفوز فريقهم بلقب بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك حاليًا، قبل مواجهة طلائع الجيش، التى ستجمع الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر، ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.