شكرا لقرائتكم خبر عن مارا ودونا.. توأمتان تتشاطران اسم أسطورة كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في منزل عائلة روتوندو بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تكريم حي، لروح أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، التوأمتان مارا ودونا.

ويتمتع صانع الألعاب قصير القامة الذي كان أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ وقاد بلده للفوز بكأس العالم، بشعبية جارفة للمساته الكروية الساحرة داخل الملاعب وشخصيته الآسرة خارجها، على رغم أنه عاش حياة شخصية مضطربة.

وتوفي مارادونا بعد إصابته بسكتة قلبية، الأربعاء، ودُفن جثمانه الخميس وسط أضواء عالمية ومشاعر جياشة، وتكدست الشوارع بالمشيّعين في أنحاء عاصمة الأرجنتين أثناء نقله لمثواه.

وقال والتر روتوندو، والد التوأمتين اللتين تبلغان من العمر تسعة أعوام، إنه لم يتردد لحظة في تسمية طفلتيه. ويحمل روتوندو وشماً لمارادونا على ظهره، وعرض بفخر صورة فوتوغرافية لنجم كرة القدم وهو يحمل صورة للطفلتين وهما رضيعتان.

وذكر أنه قرر تسمية ابنتيه بهذين الاسمين، عندما شاهد مارادونا يبكي بحرقة بعد خسارة المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم عام 1990 أمام ألمانيا الغربية والتي كانت نتيجتها 1-0.

كانت هذه تفاصيل خبر مارا ودونا.. توأمتان تتشاطران اسم أسطورة كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.