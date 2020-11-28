«الأعظم في أفريقيا».. صحف العالم تتغنى بالأهلي بعد التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب الزمالك

سلطت صحف العالم، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على تتويج النادى الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الزمالك 2-1 في مباراة نهائي البطولة والتي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي مساء أمس الجمعة.

وتقدم الأهلي في النتيجة عن طريق لاعبه عمرو السولية في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك شيكابالا التعادل للزمالك في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد مجدي أفشة في إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بتتويج الأهلي بالأميرة السمراء.

موندو ديبورتيفو

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن الأهلي "بطل القارة مرة أخرى بفضل الهدف العظيم، والذى جاء عن طريق محمد مجدى قفشة".

وأضافت الصحيفة أن هدف قفشة منح الأهلي البطولة القارية التاسعة، إلى جانب الصعود لكأس العالم للأندية، والتي من المقرر أن تقام بقطر في العام المقبل.

ليكيب

ووصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية النادي الأهلي بـ "الأعظم في أفريقيا"، وذلك بعد التتويج باللقب القارى التاسع في تاريخه على حساب الزمالك أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الأهلي وصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، في آخر أربع نسخ، إلا أن الفريق المصري تمكن هذه المرة من تحقيق اللقب التاسع في ديربي القاهرة المذهل.

وألمحت الصحيفة إلى مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2021 في قطر، برفقة بايرن ميونخ بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

كيك أوف

وعنونت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية "بيتسو والأهلى يتوجان بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وقالت الصحيفة إن موسيماني أصبح المدير الفني الأجنبي الثاني في تاريخ الأهلي، ليتوج باللقب القاري بعد البرتغالي مانويل جوزيه، والذي حقق في أربع مناسبات اللقب.

وأشارت إلى أن موسيماني نجح ف يتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز مع صن داونز على حساب الزمالك في نسخة 2016.

ريكورد

وكتبت صحيفة "ريكورد البرتغالية "بطولة أخرى تضاف للأهلى في نهائي غير مسبوق".

وقالت الصحيفة البرتغالية إن الأهلي انتصر على باتشيكو، ليتوج الفريق الأحمر للمرة التاسعة في تاريخه باللقب، ما عزز بطل مصر رصيده من الألقاب القارية.

وأضافت أنه على الرغم من خوض المباراة خلف الأبواب المغلقة، إلا أن شوارع القاهرة امتلأت بأنصار الأهلي المثيرة للإعجاب.

آس

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن الأهلي أنهى 7 سنوات عجاف، منذ أن فاز "الشياطين الحمر" بلقب دوري الأبطال في نسخة 2013 على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

كما تحدثت الصحيفة عن الزمالك، لافتة إلى أن الفريق الأبيض لا يزال آخر تتويج له عام 2002 حيث عجز عن التتويج باللقب السادس في تاريخه بعد الخسارة في نهائي 2016 أمام صنداونز والذي كان يقوده بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي.

ديلي ميل

كما ركزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على تتويج الأهلي باللقب القاري، قائلة :"الأهلي يعزز رقمه القياسي بفوز مثير على الغريم".

وقالت الصحيفة إن النهائي الأفريقي الأول الذي يقام من فريقين بنفس البلد استطاع من خلاله الأهلي أن يتفوق على مستوى النتيجة قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وأشادت الصحيفة البريطانية، بدور المدير الفني بيتسو موسيماني والذي قاد الفريق بشكل مفاجئ في سبتمبر الماضي بدلاً من السويسري رينيه فايلر إلا أن المدير الفني الأفريقي نجح في إعادة اللقب القاري مرة أخرى لخزائن النادي.