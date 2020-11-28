شكرا لقرائتكم خبر عن #شكرا_محاربي_الزمالك.. جمهور الأبيض يشكر نجومه على أدائهم بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا على تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات من انتهاء المباراة بفوز النادى الأهلى على غريمه الزمالك بنتيجة 2 - 1، وبآلاف التغريدات تفاعل جمهور الزمالك على "تويتر" مع الهاشتاجات التى تلت المباراة، حيث تصدر هاشتاج #شكرا_محاربي_الزمالك قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجا عبر المنصة الاجتماعية.

وتفاعل أحد مغردى "تويتر" مع الهاشتاج قائلًا: "اللعيبة كانو رجالة وأد المسئولية ولعبو ماتش حلو لكن ربنا مأردش إن البطولة تبقى بتاعتنا وتتعوض بشىء أحسن إن شاء الله.. شكرًا لاعبي الزمالك الأبطال الذين حاربوا من أجلنا"، وأضاف آخر: "جول شيكابالا كان يستاهل يبقي ذكرى حلوة.. جول أوناجم وصدة أبو جبل قصاد الترجى.. إياب الرجاء وروح الونش وساسي ومصطفى محمد.. مجهود بن شرقي ومجهود البطولة حرام يروح كدا".

وكتب آخر: "مفيش لاعب يلام أو لاعب قصر، كلهم رجالة من أول لاعب لآخر لاعب، كل الشكر لشيكابالا اللي مخذلناش ومضيعش حبنا السنين اللي فاتت له وكان قد المسئولية ورفع راسنا وسكت أى حد.. كل الشكر يا رجالة الزمالك"، كما توجه مدون آخر بالشكر للاعبى الزمالك، حيث نشر عبر حسابه على تويتر: "شكرا يا أبطال لم تدخروا أى مجهود وقدمتم كل شىء لديكم وكنتم الأفضل رغم الغيابات، حزني الوحيد أن شيكابالا لم يتوج باللقب".









جدير بالذكر، أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كان قد علق عبر حسابه بموقع "تويتر"، علي خسارة الزمالك للقب الأفريقي، عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وكتب: "الحمد لله.. كل الظروف كانت ضد #الزمالك ومبروك للأهلي".

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة، وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الأفريقى.

بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.