شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة مهنئاً الأهلى بالأميرة التاسعة: إحنا أعظم نادى فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وائل جمعة مدافع النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، القلعة الحمراء، عقب الفوزعلى الزمالك فى نهائى بطولة أفريقيا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، وكتب الصخرة عبر حسابه الشخصى على تويتر: "إحنا أبطال مصر .. إحنا أبطال العرب.. إحنا أبطال أفريقيا .. إحنا أعظم نادي في الكون".



وائل جمعة

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي

ضم التشكيل الرسمي للأهلي كل من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كل من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.