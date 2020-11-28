شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة يد الأهلى لـ الشناوى بعد التتويج بأفريقيا: خد قلبى مش عايزاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نصرة عيد عبد الملك لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الإشادة بحارس فريق الكرة محمد الشناوى بعد تألقه فى مباراة فريقه أمام الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى شهدت تتويج الأحمر بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه بنتيجة 2 / 1، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ونشرت نصرة عيد عبر صفحتها صورة تجمعها بـ الشناوى معلقة "خد قلبى مش عايزاه".



نصرة و الشناوى

واحتفل أعضاء النادى الأهلى داخل ملعب مختار التتش بمقر النادى فى الجزيرة عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخة على حساب غريمة التقليدى الزمالك، حيث فاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة ‏فى كأس العالم للأندية وعاد الأهلى للتربع على عرش أفريقيا وتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن النادى منذ ‏عام 2013.‏

منح‏ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اللاعبين راحة اليوم السبت بعد ‏انتهاء مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة بفوز الفريق ‏بهدفين مقابل هدف وتتويجه رسيمًا بلقب دوري أبطال أفريقيا.‏

وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف مرانه مساء يوم الأحد المقبل.‏ وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا ‏للمرة التاسعة في تاريخه، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 ‏وحتى 11 فبراير من العام المقبل.‏

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأجواء التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك.