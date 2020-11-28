نجوم الأهلى يحتفلون بالأميرة الأفريقية التاسعة: وعدنا وأوفينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النادى الأهلى أن ينتزع الأميرة الأفريقية التاسعة بعد عناء طويل فى دورى أبطال أفريقيا استمر على مدار سبع سنوات متتالية، قبل أن يبتسم الحظ للمارد الأحمر من جديد فى النسخة الأخيرة ليتوج باللقب القارى على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك، بعد الفوز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى.

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية على لاعبى القلعة الحمراء، الذين عجزوا عن وصف تلك الفرحة بأى كلمات، خاصة بعد الضغوط الكبيرة التى تعرضوا لها على مدار الفترة الماضية والغيابات التى ضربت الفريق قبل النهائى الأفريقى، وجاءت أبرز تصريحات نجوم الأهلى كالتالى:

محمد الشناوى: وفيت بعهدى لمؤمن

أكد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى أنه أوفى بوعده مع مؤمن زكريا بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى فاز فيها الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت فى استاد القاهرة، وقال الشناوى: "الحمد لله وفيت بوعدى مع مؤمن زكريا الذى وعدته إننا هنجيب البطولة علشانه واللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وقلت له مستنيك تشارك معانا تانى".

وأضاف الشناوى: "قلت لمستر موسيمانى إن التتويج بهذه البطولة سيفتح لنا التتويج بها مرتين أو ثلاثة، وإن شاء الله قادرين على ذلك، وبعتذر لزملائى على كلامى لهم بين الشوطين وهم أخواتى".

بدر بانون: أتطلع للمزيد من البطولات

أبدى المغربى بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى سعادته الشديدة بتتويج الأهلى، بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، وقال بانون إنه سعيد للغاية بتتويج النادى الأهلى باللقب، مؤكدًا أنه فخور بالوجود مع اللاعبين فى هذه اللحظات، ووعد بانون جماهير النادى الأهلى ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى، وزملائه اللاعبين، من أجل الفوز بكل الألقاب، وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق الألقاب مع النادى الأهلى، بعد انتقاله رسميًّا إلى صفوف الفريق.

حسين الشحات: كنت مستعد أشيل الجزم ونكسب

أكد حسين الشحات نجم وسط الأهلى أنه جاء إلى القلعة الحمراء ليحقق بطولة أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة، وقال حسين الشحات: "أنا قلت لزملائى أنا مش عاوز ألعب أنا مستعد أشيل الجزم بس أكسب بطولة أفريقيا، والحمد لله حققت البطولة وإن شاء الله أحققها تانى وتالت ورابع".

وأضاف الشحات: "هروح كأس العالم مرة تانى بعد بطولة العين الإماراتى، لكن هذه المرة مع الأهلى، مضيفا أن أحد جماهير الزمالك سخر منه عندما قال إن الأهلى هيحقق البطولة ويتوج باللقب، لكنه لم يرد عليه حينها، لكن الرد تحقق الآن وأقول له أنا خدت البطولة".

رامى ربيعة: سعيد بثالث ألقابى مع الأحمر

أبدى رامى ربيعة، مدافع الأهلى سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة وغالية على جميع اللاعبين، وقال ربيعة إن جميع اللاعبين قدموا مستوى كبيرا طوال المباراة، مبديًا سعادته بالانتصار الصعب على الزمالك، مؤكدًا أنهم نجحوا فى تحقيق هدفهم الأكبر بعد الفوز بلقب بطولة الدورى.

وأضاف أن هذه البطولة تعتبر الثالثة فى مسيرته مع الأهلى على مستوى البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا البطولة الغالية.

وليد سليمان: وعدناكم ووفينا

هنأ وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى، جماهير القلعة الحمراء، بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ المارد الأحمر، وكان وليد غاب تلك المباراة بعد إيجابية المسحة التى خضع لها بفيروس كورونا ليدخل فى عزل صحى بصحبة ابنه سليم، وعلق: "مبروك بطولة أفريقيا لأعظم جمهور فى الكون وزى ما وعدناكم وفينا بالموعد والقادم أفضل بإذن الله".

مروان محسن: رجعنا الثقة من جديد

أكد مروان محسن مهاجم النادى الأهلى أن الأهلى استعاد الثقة من جديد، وقال: قدرنا نرجع ثقة جماهير الأهلى فى اللاعبين بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة، من كتر فرحتى بالبطولة مش عارف أتكلم ومبروك لكل الجماهير اللى تستحق البطولة بعد المساندة الكبيرة لينا، وقدرنا نرجع ثقة الجماهير فينا من جديد".

وأضاف مروان محسن: "جمهور الأهلى بيحب النادى جدا، ومش زعلان من هجوم بعض الجماهير عليا لأنه عاوزنى أكون فى أفضل حال وإن شاء الله البطولات قادمة".

قفشة: تعليمات موسيمانى سر النجاح

عبّر محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين لهدف والتتويج بلقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، موضحاً أن الأهلي استحق الفوز بهذا الأداء الرجولي على الخصم الزملكاوي القوي، وتابع قفشة: لعبنا مباراة قوية أمام الزمالك الذى قدم مباراة قوية هو الأخر وهو يمتلك لاعبين على مستوى عالً من الكفاءة والخبرات الفنية الكبيرة.

وأشار قفشة إلى أنه تدرب كثيراً على الهدف الذي سجله في لقاء الليلة، قائلاً: أتدرب كثيراً على التسديد بسرعة .. فعلتها في مباراة الوداد ومع منتخب مصر.

واستطرد لاعب الأهلى، قائلاً: موسيماني المدير الفني للأهلي دائماً يتحدث معي بشأن التسديد سريعاً حينما يكون لاعب الخصم في ضهري ، موضحاً أنه لا يحزن من أي نقد يتعرض له فهو يستفيد من ذلك مهما كانت الأراء ضده، وأهدي الفوز لجماهير الأهلي العريضة في كل مكان كما أهداه لوالده الذي يعشق الأهلي .

عمرو السولية: عيطنا كتير وكان لازم نفرح

أكد عمرو السولية نجم وسط الأهلى، أن الأهلى حقق أغلى بطولة عند الجمهور بعد الفوز على الزمالك وقال عمرو السولية: "مبروك للجماهير الأهلى اللى استحملت كتير وبطولة غالية علينا وأنا خسرت نهائيين ومكانش ينفع أخسر تانى وعيطنا كتير فلازم نفرح بقى" موجها شكره لكل اللاعبين والراحلين على الفريق كابتن أحمد فتحى وشريف إكرامى وكل واحد تعب في البطولة دى".

كهربا: حققت حلم الطفولة

احتفل محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى بعد التتويج باللقب الأول فى تاريخه والتاسع للقلعة الحمراء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وعلق قائلاً "أنا الأهلى اللى كان والحاضر.. الحمد لله حلمى اتحقق وأخذنا أغلى بطولة فى حياتى.. ده اليوم اللى سعيت له وبذلت كل ما بوسعى حتى أعود إلى بيتى.. هنا طفولتى هنا كبرت ومن أجله حاربت.. مبروك لأعظم جمهور فى الكون الثالثة شمال حياتى كلها".

أليو ديانج: أفريقيا حمراء شكراً للجماهير

عبر المالى أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى، عن سعادته الغامرة بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء، وقال ديانج: بعد رحلة طويلة الحمد لله نحن الأبطال... شكرا لكم لجماهير الأهلى، فعلنا ذلك، مبروك أفريقيا حمراء".