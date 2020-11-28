شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ الأهلى بالتتويج باللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح النادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وفريق الكرة، وجماهير النادى، بالفوز بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، وذلك عقب فوزه فى المباراة التى جمعته بغريمه التقليدة نادى الزمالك، مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وأكد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى على أن اللقب فخر لمصر متمنيا التوفيق للأهلى فى كأس العالم للأندية، ومؤكدا أن الزمالك قدم مباراة رائعة ومتمنيا له التوفيق فيما هو قادم من بطولات.

فى سياق آخر، انتهى الاجتماع الفنى لمباراة المقاولون العرب وأرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الرابعة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيبوتي، وتواجد في الاجتماع من جانب المقاولون رامي ربيع مدرب الفريق ومجدى محمد على المدير الإدارى ووائل نبيل طبيب الفريق حسب لوائح الكاف، للاتفاق على تفاصيل اللقاء والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتم الاتفاق على أن يرتدى المقاولون زيه التقليدي الأصفر والأسود، بينما يرتدي ارتا سولار التيشيرت الأبيض في سماوي.

وتنطلق فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت، مباراة ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع فريق المقاولون العرب، مع نظيره أرتا سولار، على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية، حيث يبحث أبناء قلعة الجبل الأخضر عن المجد الأفريقى الغائب منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، حيث توج المقاولون بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، قد ضم كلا من: محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة، وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري، وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربي ومحمد مجلي، وأحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي، وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وحذر النحاس لاعبيه من التهاون فى ضربة البداية، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لعدم الدخول فى حسابات معقدة من أجل التأهل، وكذلك من أليكس سونج لاعب برشلونة السابق وأرتا سولار الحالى، والذى يعد أخطر العناصر فى الفريق الجيبوتى، ومن المتوقع أن يبدأ النحاس اللقاء بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، خط الظهر أمير عابد، محمد سمير ثابت، فارقا نور الدين وحسن الشامى، وفى خط الوسط، محمد مجلى، إبراهيم صلاح، عبد الله ياسين، أحمد الشيمى، أحمد داودا، وأمامهم سيف الدين الجزيرى فى الهجوم.