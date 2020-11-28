شكرا لقرائتكم خبر عن كوالس غرفة الملابس.. شيتوس يحكى "رهبة" أول مباراة بالقميص رقم 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى وائل رياض "شيتوس" لاعب الأهلي الأسبق كواليس أول مباراة له بالقميص رقم 10 في القلعة الحمراء، قائلاً: كانت مباراة تاريخية ولا تُنسى لأنني لعبتها أمام فريق خيتافي الأسباني.

وأكد أنه لا ينسى هذا اليوم رغم أن المباراة كانت ودية، موضحاً أنه سجل هدف التعادل للأهلي في هذا اللقاء الذى أقيم في أغسطس 2003 لأول مرة وهو يرتدي رقم 10 بعد أن غادر وليد صلاح الدين الفريق وقرر منحه القميص رقم 10.

واعترف شيتوس في تصريحات سابقة، أنه كان يخشى من لعنة القميص رقم 10 في البداية، كما أن ارتداء هذا الرقم يُحمّل صاحبه مسئولية كبيرة لأنه قميص العظماء خاصة في الفترة السابقة .

وأكد أن التسجيل في أول مباراة له بالقميص رقم 10 وأمام فريق كبير مثل خيتافي زاد من فرحته وأزال الضغوط من عليه كثيراً.