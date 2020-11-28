القمة بعيون سوبر كورة.. ليلة تتويج الأهلى بالتاسعة وأحداث مثيرة × 10 مشاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا موقع "سوبر كورة" عددا من الفيديوهات الخاصة من داخل استاد القاهرة، والذى استضاف نهائى دورى أبطال أفريقيا بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وشهد تتويج المارد الأحمر بالنجمة التاسعة فى تاريخه، بعد الفوز على الفارس البيض بهدفين مقابل هدف.

لمشاهدة ليلة تتويج الأهلي بالتاسعة وأحداث مثيرة × 10 مشاهد من هنا واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقى بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا . تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا للزمالك فى الدقيقة 33، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة . تشكيل الأهلي

ضم التشكيل الرسمى للأهلى كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجايى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة ومروان محسن، ويأتى على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى ورامى ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجى ومحمود كهربا وأحمد الشيخ. تشكيل الزمالك فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقى – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

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