شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. خالد محمود طبيب الأهلى يتقدم باستقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم خالد محمود طبيب النادى الأهلى باستقالة رسمية من منصبه بعد ساعات من فوز الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بعد الفوز فى المباراة النهائية بنتيجة 2 / 1.

وأكد مصدر داخل الأهلى أن خالد محمود تقدم باستقالته بعد تلقيه عرضا للعمل فى السعودية وبالتحديد داخل النادى الأهلى السعودى.

وتمسك مسئولو الأهلي بخالد محمود فى ظل عمله المتواصل والدءوب داخل جدران القلعة الحمراء على مدار سنوات، إلا أنه تمت الموافقة على رحيله لكون الأمر فى مصلحته فى الوقت الذى أكد مسئولو الأهلى أن باب النادى مفتوح أمامه فى أى وقت حال عودته.

توج الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة، وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائى دورى الأبطال فى أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، إذ اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى، بدأ المارد الأحمر بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية إثر ركنية فى الدقيقة 5، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا إثر مجهود فردى وتسديدة رائعة فى الدقيقة 31، فيما خطف محمد مجدى قفشة هدف الفوز في الدقائق القاتلة 86.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.