شكرا لقرائتكم خبر عن وراء كل مدرب ناجح امرأة عظيمة.. إنجازات الأهلى 2020 بين زوجتى فايلر وموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سماء الساحرة المستديرة يؤمن وكلاء اللاعبين والمدربين أن رغبة اللاعب أو المدرب وحده ليست كافية لتحديد مصيره، لكن ربما تكون الكلمة الأولى والأخيرة للزوجة لذا باتت هى المدخل الأهم لنجاح أى صفقة، ولا تختلف جنسية الزوجة ما بين إيطالية، ومغربية، وإنجليزية، وأفريقية فالمرأة واحدة فى ذلك المشهد المتكرر.

أى مدينة تفضلها زوجتى؟.. هل ستوافق على الراتب الجديد؟.. هل هذه المدينة تناسب عملها الخاص؟.. هكذا يفكر نجوم الكرة الأوروبية وأشهر المدربين هناك حيث أثبتت التجربة أن كلمة الزوجة هى الأولى فى تحديد مصير بعض اللاعبين بل والمدربين.

وفى رحلة تتويج الأهلى بطلا لدورى الأبطال الأفريقى 2020 كانت المرأة حاضرة وبقوة فلقد لعبت زوجة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للمارد الأحمر دور البطولة فى رحيله عن القلعة الحمراء، وعلى نفس الوتيرة لعبت زوجة بيتسو موسيمانى المدير الفني الحالي للأهلى دور البطولة في دعمه ومساندته من أجل تولى قيادة المارد الأحمر، وبالتالى وصوله لمنصة التتويج الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

فلقد فشلت كل محاولات مسئولو الأهلي للإبقاء على رينيه فايلر وإيجاد حلول لاستمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، وتفعيل العقد الجديد، إلا أن المدرب السويسرى تمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء بداعٍ رغبته فى التواجد بجانب زوجته وابنه في سويسرا، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن زوجته رفضت استمراره فى مصر وطالبته بالعودة لسويسرا، وهو ما تحقق بالفعل رغم أن فايلر كان على بعد ثلاث مباريات فقط من اعتلاء عرش أفريقيا، لكنه رحل قبل مواجهة الوداد المغربى وتحديداً فى الأول من أكتوبر الماضى.

وقدم محمود الخطيب رئيس الأهلى عدة عروض للمدرب السويسرى لاستمراره فى تدريب الأهلى حتى نهاية البطولة الأفريقية منها السماح له بالسفر والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادى إلا أنه رفض جميع العروض.

وعلى النقيض تماماً دعمت مويرا موسيمانى زوجة ووكيلة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي زوجها بل ورفضت العودة لبلادها قائلة "لن أعود سوى بعد تتويج موسيمانى باللقب الأفريقى مع الأهلى".

وأضافت زوجة موسيمانى "زيارتى لمصر تعد الثالثة وليست المرة الأولى، حضرت المرة الأولي أثناء مواجهة الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا بالقاهرة والمرة الثانية عندما حضرت لبطولة الأمم الأفريقية أثناء تحليل موسمياني للبطولة، والآن المرة الثالثة بعدما تولى موسيمانى تدريب الأهلي".

وأوضحت مويرا نحن سعداء بالتواجد فى مصر ونتمنى أن نكون جزءًا من عائلة الأهلي ومتحمسون للسنوات القادمة مع القلعة الحمراء.

وحفر موسيمانى اسمه من ذهب في سجلات الكرة الأهلاوية بعدما قاد المارد الأحمر للتتويج بدوري الابطال الافريقى على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، كما حافظ على سجله خالياً من الهزائم منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى على صعيد ثلاثة بطولات نافس على ألقابها.

وأصبح موسيمانى المدير الفنى الثالث الذي يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين، بعد تتويجه باللقب عام 2016، مع صن داونز، على حساب الزمالك.

وكان موسيمانى، قد تولى تدريب فريق الأهلى، قبل شهرين، بعد رحيله عن صن داونز، خلفا للمدرب السويسرى رينيه فايلر.

ويعد الأهلى، النادى العربي، الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013.

بدأ المارد الأحمر، مشاركاته بكأس العالم للأندية، فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

ويعد الأهلى رابع الأندية المتأهلة للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدورى القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.