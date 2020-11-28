استاد القاهرة لمصراوي: لن نستضيف نهائي الكأس أو السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد اللواء علي درويش المدير التنفيذي لملعب استاد القاهرة الدولي على استحالة إقامة مباراتي نهائي كأس مصر والسوبر الأفريقي بالملعب.

واستضاف استاد القاهرة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا والذي شهد فوز الأهلي 2-1 وتتويجه باللقب.

وقال علي درويش في تصريحات لـ"الخليج 365" "نحمد الله على ما وصل له استاد القاهرة، صورة مشرفة للملاعب المصرية والأفريقية، لقد ظهر في أفضل صورة كما هو المعتاد، والتنظيم يليق بمصر".

وتابع "من المستحيل أن يستضيف الملعب مباراة نهائي الكأس وكذلك السوبر الأفريقي، لا أستطيع توفير أيام إضافية دون غلق الاستاد لعملية زراعة النجيل الشتوي".

وأكمل "التوقيت الذي كان من المفترض أن نزرع فيه النجيل الشتوي كان أول نوفمبر، حالياً نأمل أن نمتلك أياماً مشمسة لكي تتم الزراعة بالشكل الذي نريد ويظهر الاستاد بشكل أفضل من الآن".

وشدد "نأمل أن نحتاج لشهر ونصف فقط للإغلاق لكي يتم تجهيز الاستاد بالشكل الأمثل بعد زراعة النجيل الشتوي".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن استضافة ملعب استاد القاهرة لنهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر، بينما لم يتحدد بعد موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق العودة للنظام القديم باستضافة بطل دوري أبطال أفريقيا لمباراة السوبر الأفريقي، بعدما كان مقرراً للبطولة في قطر.

الجدير بالذكر، أنه قد تم تأجيل غلق استاد القاهرة لكي يستضيف نهائي الأهلي والزمالك بدلاً من ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.