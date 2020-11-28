مصدر لمصراوي: طبيب الأهلي يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه.. ويمتلك عرضا سعوديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن خالد محمود طبيب الفريق، اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بالجهاز الفني لنادي القلعة الحمراء.

وقال المصدر -رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إن خالد محمود طبيب الفريق قدم استقالته من منصبه بالنادي، لمحمود الخطيب رئيس النادي.

وأكد المصدر، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قبل الاستقالة التي تقدم بها خالد محمود طبيب الفريق.

وأشار المصدر في تصريحاته، إلى أن خالد محمود يمتلك عرضاً سعودياً من نادي أهلي جدة.

جدير بالذكر أن الأهلي تُوج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الزمالك 2-1 بنهائي البطولة، بملعب استاد القاهرة الدولي.