عبد الفضيل لمصراوي: الأهلي أثبت أنه نادي القرن الحقيقي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق، أن نادي الزمالك كان يستحق الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن حظه العثر أنه اصطدم بنادي القلعة الحمراء الذي وصفه بالبطل الحقيقي.

وتوج النادي الأهلي بالبطولة التاسعة في تاريخه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما هزم غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال عبد الفضيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنا نريد البطولة التاسعة وهذه البطولة أثبتت أن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي، وأثبت بجدارة أنه الرقم واحد في كل شيء عبر التاريخ، وأبارك لكل من هو قائم على هذه المنظومة، وأن هذه البطولة هي بداية للجديد".

وأضاف: "الأهلي تقدم في المباراة بهدف مبكر وبعد ذلك تراجع نسبياً وكان يريد تأمين المباراة، وبعد ذلك سيطر الزمالك على المباراة فعلاً واستطاع الرجوع للمباراة بشكل سريع، واستطاع شيكابالا إحراز هدف بمهارته وهو لاعب كبير ومهاري جداً، وقدم مباراة جيدة والزمالك فريق محترم ويستحق التواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن حظه العثر أنه اصطدم بالنادي الأهلي "البطل الحقيقي".

وتابع عبد الفضيل تصريحاته: "كنت قلت قبل المباراة أن شيئين سيحسموا المباراة لصالح الأهلي، أول شيء هو محمد مجدي "أفشة" وأنه سيكون سبب في الفوز وإحراز هدف في المباراة، والشيء الثاني هي روح النادي الأهلي وظهر ذلك خلال الشوط الثاني وبدأ يسيطر على المباراة والزمالك بدأ يتراجع، والأهلي كان يريد الفوز فتخلى عن التراجع الذي كان عليه".

وواصل مدافع الأهلي السابق: "موسيماني تأخر نسبياً في بعض التغييرات ولكنه لديه رؤية فنية أفضل ويعلم إمكانيات اللاعبين التي لديه، واستطاع تقديم مباراة كبيرة، وهو على عكس رينيه فايلر الذي كان يحب إجراء تغييرات معينة في المباريات الكبيرة لتغيير شكل المباراة، ولكن موسيماني يحب أن يلعب بكل لاعب في مركزه ولا يحب أن يُجري تغيير مفاجيء لأن هذا التغيير يُفاجيء اللاعب نفسه، واستطاع موسيماني أن يُدير المباراة بشكل رائع".

واختتم عبد الفضيل تصريحاته قائلاً: "لا يوجد بطل وحيد للمباراة بل كل اللاعبين هم أبطال المباراة، لأن الضغط العصبي الذي كان عليهم كبير للغاية من الجمهور، وأعلم ذلك لأنني لعبت مباراتين نهائيتين أمام أورلاندو والترجي التونسي، وهذا النهائي الأفريقي لم يحدث من قبل أن يتواجد فريقين من دولة واحدة في قارة افريقيا في نهائي أفريقيا، ولكن الأهلي دائماً هو الذي يسبق الجميع".