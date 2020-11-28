محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بـ"عم حارث" الذي تواجد داخل النادي الأهلي لسنوات طويلة، وأشهر عامل بفريق كرة القدم. وتُوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الزمالك 2-1 بنهائي البطولة، بملعب استاد القاهرة الدولي. وكتب "كاف" عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "قضى عامل غرفة ملابس الأهلي "عم حارث" 47 عامًا داخل أسوار نادي القرن". واختتم "كاف" "حمل دوري أبطال إفريقيا 9 مرات. أكثر من أي شخص في التاريخ". وعزز الأهلي رقمه القياسي، بعدما تُوج بالنسخة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا.

كانت هذه تفاصيل خبر "أكثر من حمل دوري الأبطال تاريخياً".. كاف يحتفي بـ "عم حارث" بعد تتويج الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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