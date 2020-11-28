محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
هنأ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، النادي الأهلي على التتويج بنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة.
ودوّن تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عقب المباراة:"مبروك للأهلي و جمهوره العظيم بالفوز التاسعة الحمدلله الحمدلله".
وكان آل الشيخ قد نشر صورته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب دقائق من نهاية مباراة نهائي القرن للإحتفال بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.