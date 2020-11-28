شكرا لقرائتكم خبر عن نادي بيراميدز يعلن ضم نجم الأهلي المصري السابق حمادة الفيل في صفقة انتقال حر والان مع التفاصيل

السبت 28 نوفمبر 2020 تعاقد نادي بيراميدز، صباح اليوم السبت، مع لاعب النادي الأهلي المصري السابق حمادة الفيل بداية من الموسم الحالي لتدعيم الفريق.

وانتقل الفيل إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعدما انهي تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز. وطالب أروابارينا المدير الفني بالتعاقد لبيراميدز مع حمادة الفيل بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية. وتمسك المدير الفني لبيراميدز بضم الفيل لما يمتلكه من خبرة كبيرة على جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال المرحلة المقبلة. - من هو حماده الفيل ؟ بدأ حماده الفيل اللعب في مركز شباب ابورواش وانتقل الي اكاديمية اتليتكو مدريد وانتقل الي اتليتكو مدريد الاسباني فترة معايشه وبلد الوليد الاسباني فترة معايشه وانتقل الي النادي الاهلي ٢٠١٥ ولعب في منتخب ٢٠٠٠ مع منتخب ٢٠٠١مع ك ربيع ياسين والان جاري التواصل مع نادي بيراميدز للتعاقد

كانت هذه تفاصيل خبر نادي بيراميدز يعلن ضم نجم الأهلي المصري السابق حمادة الفيل في صفقة انتقال حر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.