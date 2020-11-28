الامارات | 5 مكاسب للأهلي المصري بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب للأهلي المصري بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الأهلي المصري 5 مكاسب مهمة جراء الفوز على مواطنه وغريمه الزمالك 2/ 1، أمس والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، في المباراة التي استضافها ملعب "ستاد القاهرة". وجاء فوز الأهلي بالبطولة، لتعود "الأميرة الأفريقية" إلى خزائن الفريق بعدما غابت عن الفريق الأحمر منذ نسخة عام 2013، والتي توج فيها الفريق باللقب عقب فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 3 /1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. وتأتي عودة الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، كمكسب آخر للفريق، حيث سيشارك في البطولة التي تقام فبراير 2021.

وسيكون بمقدور الأهلي إضافة مكسب جديد إلى مكاسبه، حينما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في القاهرة، حيث لم يحدد الاتحاد الافريقي (كاف) موعدا لتلك المباراة. ويكتسب الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي الزمالك، طابعا خاصا ، بالإضافة إلى جني مبلغ ثلاثة ملايين دولار، عقب فوز بلقب البطولة.

وينقسم هذا المبلغ إلى 5ر2 مليون دولار هي قيمة الفوز بالمسابقة، بالإضافة لحصول الأهلي على مليون دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي المقابل ، سيحصل الزمالك على مليون وربع المليون دولار هي جائزة الفريق الفائز بالمركز الثاني في البطولة.

وبدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة منذ 1997 وكانت قاصرة على أصحاب المركز الثمانية الأولى بواقع مليون دولار للفائز باللقب و750 ألف دولار للوصيف و5ر427 ألف دولار لكل من الفريقين الآخرين اللذين وصلا المربع الذهبي و25ر261 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الثالث في دور المجموعات و190 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الرابع الأخير في المجموعة بدور المجموعات.

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