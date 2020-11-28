شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» بعد التتويج الأفريقي: «حلمي اتحقق.. أغلى بطولة في حياتي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، على تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، أمس الجمعة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ«تويتر».
وقال «كهربا» في تغريدته: «أنا الأهلي اللي كان والحاضر.. الحمد لله حلمي اتحقق وأخذنا أغلى بطولة في حياتى.. ده اليوم اللي سعيت له وبذلت كل ما بوسعي حتي أعود إلى بيتي».
وأضاف: «هنا طفولتي هنا كبرت ومن أجله حاربت.. مبروك لأعظم جمهور في الكون الثالثة شمال حياتي كلها».
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