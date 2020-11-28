شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي على بعد خطوة واحدة من التربع على عرش العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح النادي الأهلي على بعد خطوة واحدة من التربع على عرش الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم بالمشاركة مع العملاق الإسباني ريال مدريد، بعد فوز القلعة الحمراء ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتربع حاليًا ريال مدريد منفردًا على قمة الأندية العالمية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية برصيد 26 بطولة، فيما رفع الأهلي رصيده من البطولات القارية إلى 25 بطولة.

وينتظر الأهلي خوض مباراة السوبر الأفريقي يوم 10 ديسمبر القادم على ملعب ستاد القاهرة أمام نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي حال تتويج المارد الأحمر بلقب السوبر الأفريقي، فسيرفع رصيده إلى 26 بطولة قارية ليتساوى مع ريال مدريد ويشاركه عرش الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية على مستوى العالم.